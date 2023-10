Cruzeiro vende 25 mil ingressos antecipadamente para duelo com o Bahia pelo Brasileirão

O Cruzeiro vendeu, de forma antecipada, mais de 25 mil ingressos para o duelo com o Bahia, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), no Mineirão.

A comercialização das entradas está no ar desde segunda-feira passada, no dia 16 de outubro, e abriu para público geral desde quarta. Ainda restam bilhetes para venda em grande parte dos setores do estádio. O torcedor pode ainda garantir bilhetes no dia do jogo, sujeito a disponibilidade.