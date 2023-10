Nove pontos atrás do Botafogo, Flamengo se divide entre a cautela e o sonho

Internamente, existe o sentimento de que qualquer movimento no sentido de inflar a torcida precisa ser cauteloso. Afinal de contas, o ano foi de decepções com a perda de vários títulos, como Libertadores, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, Copa do Brasil e Campeonato Carioca.

Classificação e jogos Brasileirão

O próximo desafio no Brasileirão será amanhã (25), às 21h30 (de Brasília), contra o Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 29ª rodada do torneio. Como o Botafogo folga na rodada pois teve o jogo com o Fortaleza adiado, o Flamengo pode encurtar a distância para seis pontos.

Quer saber tudo o que rola com o Flamengo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.