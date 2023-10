Com gols de Martinelli e Jesus, Arsenal bate Sevilla na Champions e assume liderança do Grupo B

Aqueles que esperavam que os Red Devils iriam dominar o confronto tiveram suas expectativas contrariadas nos 15 primeiros minutos. O United não conseguia ficar com a bola e quem pressionava pelo gol eram os dinamarqueses, segurando a bola no campo de ataque e criando oportunidades.

No segundo tempo, a equipe inglesa voltou com outro ânimo e começou a pressionar o Copenhagen em uma tentativa de encontrar o primeiro gol. Com 21 minutos, Garnacho teve a melhor oportunidade do jogo. O argentino foi lançado em velocidade e saiu cara a cara com o goleiro adversário, mas adiantou demais e entregou a bola de graça para Grabara.

Foi aos 26 minutos da etapa complementar, o herói improvável dos Red Devils apareceu. Eriksen levantou bola perfeita na grande área e o zagueiro Maguire subiu sozinho para cabecear e dar a vitória ao seu clube. O defensor sempre foi alvo de muitas críticas em sua passagem pelo time.

No último minuto de jogo, o Manchester United cometeu um pênalti. Mas Onana estava lá para salvar o dia: o goleiro camaronês defendeu a cobrança de pênalti e foi decisivo para a vitória de sua equipe.

Com o resultado, a equipe da Inglaterra soma seus primeiros pontos e conhece sua primeira vitória nesta edição do torneio europeu. O United deixa a lanterna e pula para a terceira colocação, com três pontos, mas ainda fica atrás de Galatasaray e Bayern. O Copenhagen fica na última posição, com somente um.

O volante brasileiro Casemiro, ainda se recuperando de lesão, não ficou nem no banco e foi desfalque para o técnico Erik Ten Hag. O ponta Antony, por sua vez, começou a partida como titular no ataque do time de Manchester, mas não fez gols e nem deu assistências. Ele deixou o campo no segundo tempo para a entrada de Garnacho.