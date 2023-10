Com gol de Rodrygo, Real Madrid vence o Braga e segue 100% na Liga dos Campeões

Na próxima rodada, portanto, Real Madrid e Braga voltam a se enfrentar. Desta vez, o embate acontece na capital espanhola. A bola rola a partir das 17 horas (de Brasília) do dia 8 de novembro (quarta-feira), no gramado do Santiago Bernabéu.

Antes disso, porém, o time treinado por Carlo Ancelotti tem uma outra preocupação. Pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol, Real Madrid e Barcelona fazem clássico no próximo sábado (28), às 11h15, no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha.

O jogo entre Braga e Real Madrid

Após levar alguns sustos, o Real Madrid abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo. Vinicius Junior recebeu lançamento de Nacho, girou, deixou a marcação para trás e cruzou rasteiro para Rodrygo chegar empurrando para o fundo da rede.

Aos 33, a dupla brasileira funcionou outra vez. O camisa 7 recebeu outro passe, desta vez em profundidade, e rolou para Rodrygo fazer o segundo, com o gol vazio. No entanto, Vini Jr. estava em posição irregular e o tento foi anulado por impedimento.

Na volta do intervalo, foi a vez de Bellingham marcar o seu 11º gol na atual temporada. O meia inglês recebeu de Vinicius Junior após virada de Rodrygo e colocou com categoria no canto direito rasteiro do goleiro brasileiro Matheus.