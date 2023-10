Com 10 rodadas restantes, São Paulo tem menos de 2% de chance de queda no Brasileirão

A vitória contra o Grêmio, no último sábado, tranquilizou ainda mais a situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Com os três pontos conquistados no Morumbi, o Tricolor chegou aos 38 na tabela de classificação, abriu oito do Z4 e viu as chances de rebaixamento se tornarem praticamente irrisórias.

Com o fim da 28ª rodada, na qual nenhum rival do Z4 venceu, a equipe treinada por Dorival Júnior tem apenas 1,7% de possibilidade de queda. Os cálculos são levantados pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

A título de comparação, o Cuiabá, time logo acima na lista de probabilidades de descenso, tem o dobro de percentual que o São Paulo: 3,4%. Na sequência, aparecem Internacional (8%), Bahia (10,2%), Cruzeiro (14,2%), Corinthians (25,3%), Goiás (36,7%), Santos (50,3%), Vasco (51,7%), Coritiba (98,9%) e América-MG (99,6%).