Caiu em Itaquera, já era? Números recentes do Corinthians na Arena não empolgam; confira

Apesar das vitórias escassas no recorte recente, a Fiel Torcida vem fazendo sua parte para empurrar a equipe. O Corinthians tem uma das maiores médias de público do Campeonato Brasileiro, com quase 40 mil corintianos por jogo presentes em Itaquera, zona leste de São Paulo.

Não por acaso, o ano do Corinthians como mandante ainda é bom, com 18 vitórias, 11 empates e apenas três derrotas, o que resulta em um aproveitamento de quase 68% dos pontos disputados. O time é o 11ª melhor mandante do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos conquistados na Arena.

Por mais que os números frescos não sejam os melhores, o "fator casa" pode ser fundamental para o Timão na briga contra o rebaixamento. Dos próximos três compromissos da equipe no Brasileirão, dois são na Arena, contra Santos e Athletico-PR. Com a força da Fiel, o Alvinegro pretende se distanciar do risco de ser rebaixado pela segunda vez em sua história.

