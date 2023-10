Brena, do Santos, é convocada para a Seleção feminina para a disputa de amistoso

A volante Brena, do Santos, foi convocada para a Seleção Brasileira feminina na manhã dessa terça-feira para a disputa de dois amistosos nos dias 28 e 31 de outubro.

O técnico Arthur Elias chamou a atleta das Sereias da Vila após o corte da zagueira Kathellen, do Real Madrid. O departamento médico da Seleção foi informado pelo clube espanhol que a atleta sentiu um desconforto no quadril direito após a última partida da equipe espanhola, impossibilitando a apresentação no período da Data Fifa.