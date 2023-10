Brasil quebra recorde pan-americano e leva o ouro no revezamento 4x200m livre masculino em Santiago

A natação brasileira seguiu acumulando medalhas em seu quarto dia dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Nesta terça-feira, o Brasil levou o ouro no revezamento 4x200m masculino e a prata no feminino. Além de dois bronzes em provas individuais.

No revezamento 4x200m masculino, Murilo Sartori, Fernando Scheffer, Guilherme Costa e Breno Correia caíram na água e quebraram o recorde Pan-Americano. Com um tempo de 7min07s53, os brasileiros ficaram com o ouro, seguidos por Estados Unidos e Canadá. Foi o terceiro título consecutivo do Brasil nesta categoria em Jogos Pan-Americanos.