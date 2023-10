Brasil conquista prata inédita no Adestramento nos Jogos Pan-Americanos

Já Paulo com Fidel da Sasa JE, dupla campeã sul-americana 2022 e primeiro conjunto brasileiro em pista, teve uma performance bastante superior à do primeiro dia de competição, fechando o Grand Prix Special com 68,638% e a 18ª colocação na 2ª qualificativa individual. Vale destacar que a dupla estreou em Grandes Prêmios no ano de 2023.

"O Fidel começou no GP em janeiro, estou na quarta prova desse nível, temos muito para aperfeiçoar, mas de ontem para hoje. Estar no Pan é uma experiência fantástica, eu já tinha competindo no Sul-americano ano passado e agora competir aqui no Pan ao lado dessa equipe de amigos é muito gratificante."