Brasil conquista medalha de ouro inédita no taekwondo por equipes no Pan-Americano

Com esta, Paulo Ricardo vence sua segunda medalha no pan. No sábado, o atleta brasileiro conquistou o bronze ao vencer o equatoriano Eduardo Miranda na categoria até 58kg.

Taekwondo feminino fica com o bronze

Também no taekwondo por equipes, mas no feminino, o Brasil, ficou com a medalha de bronze. A equipe, composta por Caroline Gomes dos Santos, Maria Clara Lima Pacheco e Sandy Camila Leite Macedo. O México ficou com a prata, enquanto a República Dominicana foi ouro.