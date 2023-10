Brasil conquista mais 12 medalhas e mantém quarto lugar do quadro do Pan; confira

No terceiro dia de competições no Pan-Americano de Santiago, os atletas brasileiros garantiram 12 medalhas. Com mais dois ouros, quatro pratas e seis bronzes, o Time Brasil se manteve na quarta colocação no quadro de medalhas do torneio nesta segunda-feira.

O destaque do dia foi a natação. Guilherme Caribé voltou a vencer e, nos 100m nado livre, conquistou o ouro. Guilherme Costa quebrou o recorde pan-americano nos 800m nado livre e também subiu ao lugar mais alto do pódio.