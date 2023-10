Bragantino x Atlético-MG: onde assistir, escalações e informações do jogo pelo Brasileirão

Em compromisso válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, Bragantino e Atlético-MG se enfrentarão nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília). A partida acontecerá no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), com transmissão do Premiere.

Vice-líder da competição, o Bragantino é o principal concorrente do Botafogo na luta pelo título. Com 52 pontos em 28 rodadas, a equipe do interior paulista está há sete atrás dos cariocas, distância que foi diminuída graças a vitória de 1 a 0 contra o Fluminense no último domingo.

No entanto, para manter a sequência de sete jogos de invencibilidade, o técnico Pedro Caixinha terá um desfalque no meio-campo. Matheus Fernandes levou seu terceiro amarelo no fim de semana e não participará do embate. No entanto, o português terá a volta do zagueiro Luan Patrick, que cumpriu suspensão na última rodada.