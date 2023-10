Boxe brasileiro garante mais seis medalhas no Pan-Americano; Badminton conquista dois bronzes

O Brasil garantiu mais seis medalhas no boxe nos Jogos Pan-Americanos de Santiago com as classificações conquistadas nesta terça-feira. Os pugilistas brasileiros conquistaram vagas nas semifinais e, com isso, garantiram pelo menos um bronze.

Nas quartas de final, nenhum lutador brasileiro foi derrotado. Foram quatro avanços para as semifinais em categorias femininas e dois nas masculinas. A primeira classificação foi de Abner Teixeira, que superou o mexicano Javier Hernandez por decisão unânime na categoria acima de 92kg.