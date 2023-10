Botafogo se fecha no 'contra tudo e contra todos' em busca do título do Brasileirão

As últimas decisões da CBF desagradaram o Botafogo. O clube se sentiu prejudicado com a falta de torcedores na continuação do duelo com o Athletico, que terminou empatado, e também com o adiamento do confronto com o Fortaleza. Existe internamente um sentimento de que fatores externos não podem atrapalhar o ambiente e a luta pelo título. Assim o mantra interno no clube é o "Contra tudo e contra todos".

A frase é normalmente falada em reunião de jogadores. Uma postagem enigmática do atacante Tiquinho Soares após o duelo com o Furacão e a confirmação do adiamento do duelo com o Leão do Pici também remeteu a esta frase. Ele postou "CTCT", fazendo uma suposta alusão à expressão.