Bia Haddad bate Keys na estreia do WTA Elite Trophy

Na manhã desta terça-feira (24), Bia Haddad estreou no WTA Elite Trophy com o pé direito. A brasileira venceu a norte-americana Madison Keys por 2 sets a 0 (ambos por 6 a 4) e conquistou sua primeira vitória no torneio. A atleta vinha de resultados ruins nos últimos jogos e a vitória afasta de vez a fase negativa.

Contudo, não foi uma partida fácil. A norte-americana, 11ª colocada no ranking mundial, era considerada favorita no confronto. Todavia, com dois sets ganhos e segurança nos saques, a brasileira se sobressaiu e levou a melhor na estreia da competição, que teve duração de 1h39.

O WTA Trophy conta com as melhores atletas do mundo abaixo do Top 8 da temporada. No momento, Bia Haddad ocupa a 19ª colocação e busca nessa reta final um desempenho melhor para finalizar o ano de maneira positiva. Com a vitória, a brasileira é líder de sua chave, composta por Keys e pela francesa Caroline Garcia. Apenas a primeira colocada de cada grupo avança para a próxima fase.