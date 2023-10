Bayern de Munique vence Galatasaray e segue 100% na Champions League; Inter de Milão bate o RB Salzburg

O Bayern volta a campo no próximo sábado, às 10h30 (de Brasília), diante do Darmstadt pelo Campeonato Alemão. O Galatasaray também entra em campo novamente no próximo sábado, entretanto, um pouco mais tarde, às 13h, quando enfrenta o Rizespor pelo Campeonato Turco.

Inter de Milão x RB Salzburg

No outro duelo da Liga dos Campeões que iniciou às 13h45, a Inter de Milão recebeu o RB Salzburg no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Com gols de Alexis Sanchez e Calhanoglu, os donos da casa venceram por 2 a 1. Gloukh fez o tento visitante.

Com o resultado, a equipe de Milão assumiu provisoriamente a liderança do Grupo D, com sete pontos. Caso a Real Sociedad vença o Benfica nesta terça-feira, o time espanhol igualará os sete pontos e poderá ficar com um saldo de gols melhor. Por outro lado, o time austríaco ocupa a terceira colocação do grupo e tem três pontos somados.

O próximo compromisso da Inter de Milão será contra a Roma no próximo domingo, às 14h, pelo Campeonato Italiano. O RB Salzburg volta a campo já no sábado, quando recebe o Altach na Red Bull Arena, em Salzburgo, em partida válida pelo Campeonato Austriaco.