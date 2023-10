Bahia finaliza preparação para duelo diante do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro

Ceni também realizou um treino tático com o time titular, enquanto o restante do elenco realizou outras atividades com os auxiliares Nelson Simões e Charler Hambert. Finalizando os exercícios do dia, todos os atletas fizeram um treino de finalização.

A delegação do Esquadrão de Aço viaja para Belo Horizonte na tarde desta terça-feira. Cruzeiro e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), no Mineirão, em partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão.