Athletico x América-MG: escalações, onde assistir e tudo sobre o duelo do Brasileirão

Já o América-MG estava ganhando do Corinthians, na Neo Química Arena, até, literalmente, o último minuto do jogo, mas sofreu o empate e perdeu a chance de somar três pontos pela primeira vez depois de seis jogos. No entanto, com apenas um ponto na bagagem, os mineiros permaneceram na lanterna da competição com 19 pontos.

O técnico Fabián Bustos ainda não definiu se permanecerá com Jori no gol, como foi diante do Timão, ou se voltará com Matheus Cavicchioli, que vem sendo criticado pela torcida. O time não conta com atletas suspensos pelo terceiro cartão amarelo, mas segue com grande lista de pendurados.