Após deixar os Estados Unidos, Douglas Costa avalia propostas da Arábia Saudita

Livre no mercado após rescindir seu contrato com o LA Galaxy, o próximo destino de Douglas Costa pode ser longe dos Estados Unidos. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o atacante está considerando se juntar ao futebol da Arábia Saudita.

O atacante teria proposta de clubes do país e estaria planejando viajar para o local nas próximas semanas para avaliar as ofertas e definir seu futuro. O jogador de 33 anos pode assinar com quaisquer equipes sem custos, já que não tem vínculo vigente com nenhum outro time.

Douglas Costa anunciou sua saída do LA Galaxy na última segunda-feira, depois de passar um ano e meio no clube. Ele tinha contrato até o fim do ano, mas negociou sua rescisão já que a equipe não conseguiu se classificar para os playoffs da MLS.