Após 28 rodadas, veja chances de rebaixamento do Corinthians no Campeonato Brasileiro

O Campeonato Brasileiro de 2023 vai ganhando seus desdobramentos finais. Após 28 rodadas, o Corinthiansparece cada vez mais fadado a lutar contra o rebaixamento para a segunda divisão da liga nacional.

Neste momento, o Timão tem 25,3% de chances de ser rebaixado, segundo dados da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). O Corinthians se encontra atrás apenas de América-MG (99,61%), Coritiba (98,9%), Vasco (51,7%), Santos (50,3%) e Goiás (36,7%) nas chances matemáticas de descenso.

Na tabela, o Time do Povo está na 15ª posição, com 33 pontos conquistados, três a mais em relação ao Z4. O jogo contra o América-MG na última rodada poderia dar um respiro ao Corinthians, mas a equipe ficou no empate com o lanterna da competição, com gol no último minuto de Giuliano.