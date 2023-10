Adriana e Angelina exaltam Arthur Elias e projetam estreia do treinador em amistoso da Seleção feminina

O técnico Arthur Elias não terá muito tempo para comemorar o título da Copa Libertadores feminina ? seu último ato como comandante do Corinthians. Agora apenas à frente da Seleção Brasileira, o treinador tem primeiro compromisso no próximo sábado (28), em amistoso contra o Canadá.

Em coletiva de imprensa, a atacante Adriana, que trabalhou com Arthur no Timão, entre 2018 e 2022, exaltou o método intenso de trabalho do técnico. Do mesmo modo, a volante Angelina celebrou a primeira semana de treinos que o Brasil teve sob o comando do profissional de 42 anos, na Granja Comary, em setembro.

"Trabalhei com o Arthur cinco anos, conheço ele muito bem. É um cara muito exigente naquilo que pede para a gente fazer, todas têm que fazer com muita intensidade. Esse é o trabalho dele, é isso que fez ele ser esse cara vitorioso, que ganhou tantos títulos na carreira. Acho que aqui na Seleção ele vai continuar com essa postura que veio do Corinthians, com essa intensidade, passando tudo o que ele sabe e conhece do futebol feminino para a gente conseguir os resultados aqui na Seleção", declarou Adriana.