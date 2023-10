Vice-lanterna do Holandês, Ajax comunica demissão do treinador Maurice Steijn

Ajax and Maurice Steijn will part ways with immediate effect. The club management and Steijn have agreed that the coach will step down from his position.

? AFC Ajax (@AFCAjax) October 23, 2023

"Esta manhã, sentei-me com a direção e continuamos as nossas conversas no final da tarde. Chegamos à conclusão de que isto é o melhor para o Ajax, embora eu me arrependa. Todos que me conhecem sabem que fiz isso tudo para levar o Ajax de volta ao lugar onde este clube pertence, mas não consegui. Quero agradecer aos torcedores e às pessoas com quem trabalhei aqui e espero que o Ajax reencontre o seu caminho em breve", disse Maurice Steijn.

De acordo com a imprensa europeia, a gota d'água para a demissão de Steijn foi a derrota para o Utrecht FC por 4 a 3 no último domingo, resultado que colocou o time na zona de rebaixamento do Campeonato Holandês.

Maurice Steijn foi anunciado como treinador do Ajax no dia 14 de junho deste ano. Em 11 jogos comandando a equipe, o técnico tem apenas duas vitórias, cinco derrotas e quatro empates.