Valencia vence Cádiz em jogo de encerramento da 10ª rodada do Espanhol

Na tarde desta segunda-feira, o Valencia recebeu o Cádiz, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol. Com gols de Gaya e Hugo Duro, o time da casa venceu o jogo por 2 a 0.

Com este resultado, o Valencia assumiu a oitava colocação do campeonato, com 14 pontos. Já o Cádiz segue na luta para se afastar da zona de rebaixamento e ocupa a 16ª posição, com nove pontos.

O próximo compromisso do Valencia será no domingo, diante do Athletic Bilbao pelo Campeonato Espanhol. O Cádiz, por sua vez, volta a campo um dia antes, quando terá pela frente o Sevilla.