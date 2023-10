Tite exalta atmosfera do Maracanã em vitória do Flamengo contra o Vasco

O Flamengo venceu o clássico contra o Vasco. O resultado fez os rubro-negros terminarem a rodada na terceira posição do Campeonato Brasileiro.

O técnico Tite emplacou sua segunda vitória no comando do Flamengo. O treinador exaltou a atmosfera no Maracanã.

"Eu não sabia como era. Agora sei a emoção de um Flamengo e Vasco. Atmosfera maravilhosa das duas equipes. Estou feliz pelo desempenho. Tivemos alternância de controle. É comum em um jogo desses. Feliz pelo resultado e creio que fomos merecedores da vitória pelo contexto geral", disse.