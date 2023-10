Thiago Maia destaca começo de trabalho de Tite no Flamengo

O Flamengo manteve 100% de aproveitamento sob o comando de Tite. Desta vez, os rubro-negros venceram o clássico contra o Vasco, no Maracanã, e o volante Thiago Maia falou sobre o trabalho do novo treinador do clube.

"O Tite é um cara que conversa muito no dia a dia. Ele tem passado muita experiência. Tem dado certo. Sempre fala "quando um for, o outro fica", seja no meio como nas laterais", disse.

Thiago Maia também comentou sobre o desempenho defensivo do Flamengo contra o rival.