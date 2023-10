Simulado testa resgate para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1

As equipes esportiva e médica encerraram no último sábado, no Autódromo de Interlagos, os preparativos para receber o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Os procedimentos dos fiscais de pista e box, depois do período de treinamento, foram encerrados.

Os sempre necessários exercícios de extração de pilotos em caso de acidente, transporte para o centro médico e, em seguida, para um dos dois hospitais de plantão funcionaram com precisão.

No "simulado" do último sábado, participaram 16 médicos e 8 enfermeiros. Nos três dias do GP, 3, 4 e 5 de novembro, serão 36 médicos e 18 enfermeiros no centro médico do autódromo de Interlagos e duas equipes de plantão nos dois hospitais.