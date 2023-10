São Paulo terá semana com clássico e jogos fora de casa; veja programação

O São Paulo terá uma semana movimentada e com dois importantes compromissos pelo Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Dorival Júnior, que recebeu folga neste domingo após vencer o Grêmio no sábado, vai se reapresentar no CT da Barra Funda na segunda-feira e treinar no período da manhã, às 10h30 (de Brasília).

No mesmo horário de terça-feira, o elenco tricolor volta a treinar no CT e encerra a preparação para o clássico de quarta-feira contra o Palmeiras pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 20 horas no Allianz Parque.

Após isso, o time se reapresenta logo na quinta-feira, mais uma vez às 10h30, para dar início à preparação para o confronto contra o Athletico-PR pela 30ª rodada. O duelo acontecerá na Ligga Arena, em Curitiba, no próximo domingo às 16 horas.