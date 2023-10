São Paulo constrói novos vestiários e substitui gramado do campo principal em reformas no CT da Barra Funda

? Dando sequência aos processos de atualização e modernização do CT da Barra Funda, mais duas grandes obras estão em andamento: além da construção de novos vestiários para atletas e comissão técnica, hoje tivemos início à substituição completa do gramado e da parte estrutural do... pic.twitter.com/DL6sJfLTeD

São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 23, 2023





As obras no CT da Barra Funda não interferem na programação de treinos da equipe, que se prepara para o clássico contra o Palmeiras, previsto para a próxima quarta-feira. Inclusive, o elenco do São Paulo deu início nesta manhã à preparação para o embate.

Após vencer o Grêmio, no Morumbi, o Tricolor se tranquilizou ainda mais no Campeonato Brasileiro. Com 38 pontos, o time está oito à frente do Z4, ocupando a décima colocação. Agora, volta a campo às 20 horas (de Brasília) de quarta-feira, diante do Verdão, no Allianz Parque. O duelo é válido pela 29ª rodada do Nacional.