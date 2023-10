São Paulo anuncia renovação com meio-campista Alisson até o final de 2026

"A renovação do Alisson é muito importante, ele é um grande profissional, atleta e comprovou isso durante a conquista da Copa do Brasil. É um momento de felicidade. O Alisson tem muita técnica e é um ativo do São Paulo", analisou.

Depois de superar a depressão, Alisson passou por um momento de transformação também dentro de campo. Antes atuando como um meia mais ofensivo e aberto pelos lados do campo, passou a atuar como segundo volante na atual temporada e superou a concorrência de atletas que já faziam a função dentro do elenco do São Paulo.

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.