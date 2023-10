Santos tem confronto direto no Brasileiro e clássico nesta semana; veja programação

Classificação e jogos Brasileirão

Essa será a primeira semana cheia do Alvinegro Praiano desde a sequência contra Bahia e Cruzeiro no torneio de pontos corridos, no meio de setembro. Após perder da Raposa, o Peixe ganhou do Tricolor de Aço no começo de trabalho de Marcelo Fernandes.

Com 30 pontos, o Peixe está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. O primeiro clube fora da zona de rebaixamento é o Goiás, com 31.