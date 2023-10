Richard Ríos vê bom jogo do Palmeiras na vitória sobre o Coritiba e fala sobre confiança antes de jogo com São Paulo

O meio-campista Richard Ríos voltou de suspensão no último jogo e foi titular do Palmeiras na vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba, no Couto Pereira, no último domingo. O jogador comemorou a quebra da sequência negativa que vinha o time e falou sobre reconquistar confiança antes do clássico com o São Paulo.

"É sempre difícil perder como foi nessa última sequência nossa, mas ontem fizemos um jogo bom fora de casa e isso vai dar confiança para o time. A gente vem fazendo as coisas da melhor forma, trabalhando bem, e vamos continuar nesta pegada na quarta-feira, em casa, com o apoio da nossa torcida. Vamos dar o nosso melhor dentro de campo para sair com os três pontos", completou.