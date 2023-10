Palmeiras x São Paulo: saiba informações e onde assistir ao jogo de volta da semifinal do Paulista sub-17

No fim de semana, aconteceu outro Choque-Rei, mas válido pela final do Campeonato Brasileiro sub-17. As Crias da Academia fizeram 3 a 0 nas Crias de Cotia e faturaram o bicampeonato consecutivo. Estêvão marcou os três gols palmeirenses.

Em toda a competição, o Palmeiras, do técnico Rafael Paiva, somou 17 vitórias, sofreu três empates e três derrotas. A equipe marcou 77 gols e sofreu 13. Já o São Paulo, comandado por Allan Barcellos, tem 16 vitórias, quatro empates e três derrotas na competição.

Quem avançar no Choque-Rei garante uma vaga na decisão do Estadual sub-17, e enfrenta o vencedor da outra semifinal, disputada entre Corinthians e Red Bull Bragantino.