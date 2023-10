Palmeiras volta a marcar mais de um gol em um único jogo após quase dois meses

Um dos problemas do ataque do Verdão é a ausência de Dudu, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e passou por cirurgia. A última partida completa do camisa 7, inclusive, foi contra o time colombiano, na competição continental. Depois, ele atuou mais apenas contra o Vasco, quando sofreu a lesão, e precisou sair ainda no primeiro tempo.

Assim, sem Dudu, o Palmeiras ainda tenta encontrar o ataque ideal. Contra o Coxa, Flaco López e Breno Lopes ganharam oportunidades como titular, já que Rony foi para o banco, e Endrick, suspenso, não estava à disposição.

