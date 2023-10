Palmeiras empata com a Portuguesa pela ida das quartas de final do Paulistão sub-20

O confronto entre Palmeiras e Portuguesa, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista sub-20 terminou com o placar zerado nesta segunda-feira. Com a Lusa como mandante, as equipes não conseguiram balançar as redes no Parque São Jorge, em São Paulo.

As equipes voltam a se enfrentar no sábado, às 11h (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP). Como o primeiro duelo terminou empatado, o time que vencer o jogo de volta avança para as semifinais do Paulistão sub-20. Caso o empate permaneça, a decisão será através da disputa de pênaltis.

Além de Palmeiras e Portuguesa, Bragantino, Ferroviária, Ibrachina, São Paulo, Novorizontino e Botafogo-SP seguem vivos na competição.