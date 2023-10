"Nós somos o 1% que veio para cornetar": torcida organizada do Palmeiras protesta antes de reunião do Conselho

A reunião do Conselho Deliberativo do Palmeiras na noite desta segunda-feira (23) ficou marcada pelo protesto organizado pela Mancha Verde. A principal torcida organizada do Verdão, insatisfeita com a gestão da presidente Leila Pereira, manifestou sua indignação em frente ao clube social alviverde.

A "falta de contratações na última janela de transferências, a falta de transparência da diretoria e a omissão da grande maioria dos conselheiros" são os principais motivos da insatisfação palmeirense.

Depois de explicar o ato para a polícia militar no local, o presidente da Mancha, Jorge Luis, discursou. O principal nome da torcida afirmou que o "Palmeiras é muito maior do que a perda de acordos", reiterou a relação estreita entre as partes anteriormente, reclamou da entrevista coletiva concedida por Leila e pediu mudanças no estatuto e no conselho.