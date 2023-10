Manchester City repudia cantos ironizando morte de Bobby Charlton, lenda do United

O Manchester City repudiou através de um comunicado os cantos feitos por torcedores do clube ironizando a morte de Bobby Charlton no jogo do time neste último sábado. O ídolo do Manchester United e do futebol inglês morreu no dia do confronto, aos 86 anos.

Durante a vitória do City por 2 a 1 contra o Brighton, parte da torcida mandante cantou "Charlton está no caixão". Segundo o clube, imagens do circuito interno do Etihad Stadium já estão sendo analisadas para ajudar na identificação dos torcedores e aplicar as punições cabíveis.

"O Manchester City está extremamente desapontado ao tomar conhecimento dos cantos ofensivos vindos de um pequeno número de indivíduos contra o Sir Bobby Charlton em algumas partes do Etihad Stadium durante o intervalo do jogo de ontem pela Premier League contra o Brighton. O clube condena os cantos e pede desculpas à família e aos amigos do Sir Bobby e a todos no Manchester United", começa a nota.