Lúcio Flávio lamenta falta da torcida em recomeço de Botafogo x Athletico-PR

O Botafogo viveu situação inusitada neste fim de semana. Os alvinegros tiveram que enfrentar o Athletico-PR na noite de sábado e tarde de domingo. O confronto precisou ser paralisado por falta de luz no estádio Nilton Santos.

Os donos da casa não tiveram boa atuação, principalmente no recomeço do jogo e ficaram no empate. Com isso, o Botafogo viu a distância para o Bragantino no Campeonato Brasileiro cair para sete pontos.

O técnico Lúcio Flávio lamentou a falta da torcida no Nilton Santos.