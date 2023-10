John Textor fala sobre crise no Lyon e minimiza chance de rebaixamento

Enquanto John Textor está próximo de conquistar um título nacional como dono da SAF do Botafogo, líder do Brasileirão, o empresário americano vive uma situação de crise na França. Também proprietário do Lyon, ele vê o tradicional clube francês viver dias terríveis e ocupar a lanterna do Campeonato Francês, com apenas três pontos conquistados.

Após mais uma derrota na Ligue 1, ontem (22), a sexta em nove jogos, John Textor concedeu entrevista coletiva e minimizou o risco de queda do Lyon.

"Ligue 2? Eu sei que você tem que fazer a pergunta. Essa equipa não corre risco de rebaixamento. Os times que podem ser rebaixados em qualquer país ou campeonato não jogam como nós jogamos hoje à noite. Não olhamos para baixo, olhamos para cima. Quem quiser falar sobre rebaixamento, só quer espalhar medo. Parece uma brincadeira, não levo a sério. Entendo a sua pergunta, mas é um absurdo", disse após a derrota do Lyon para o Clermont por 2 a 1.