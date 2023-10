FPF define datas e horários da semifinal do Campeonato Paulista feminino entre Corinthians e Palmeiras; confira

Quem avançar no Derby, encara São Paulo ou Santos, que se enfrentam no outro lado da chave. O Palmeiras é o atual campeão paulista, tendo conquistado o troféu em cima do Peixe na última edição.

Na final da Copa Libertadores, o Corinthians venceu as palestrinas por 1 a 0, com gol de Millene. Com o resultado, o Timão se isolou como o clube que mais conquistou a América na categoria, com quatro troféus.

A grande mudança para o Derby do Paulista é que as Brabas não contarão com a presença de Arthur Elias à beira do campo, já que o treinador se dedicará exclusivamente ao comando técnico da Seleção Brasileira a partir de agora.