Fabrício Bruno recebe terceiro amarelo e desfalca o Flamengo contra o Grêmio

?: Marcelo Cortes /CRF pic.twitter.com/ldH48PUQJT

? Flamengo (@Flamengo) October 23, 2023

No clássico deste domingo contra o Vasco, o jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão. David Luiz, que seria o substituto natural de Fabrício está lesionado. Com isso, Pablo é o favorito a ocupar o setor ao lado de Léo Pereira.

O Flamengo está na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos, nove atrás do líder Botafogo. Depois de sequência ruim, o Rubro-Negro chegou a sua segunda vitória seguida e quinto jogo invicto para seguir sonhando com o título da Série A.