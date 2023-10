Empoli supera Fiorentina e deixa a zona de rebaixamento do Italiano; Udinese e Lecce empatam

A nona rodada do Campeonato Italiano se encerrou nesta segunda-feira com a saída do Empoli da zona do rebaixamento, com uma vitória por 2 a 0 sobre a Fiorentina, e o empate entre Udinese e Lecce.

No estádio Artemio Franchi, o Empoli balançou as redes com Francesco Caputo e Emmanuel Gyasi para superar a Fiorentina, que terminou a rodada na quinta colocação, com 17 pontos. Os visitantes alcançaram sete pontos com o triunfo e conseguiram deixar a zona de rebaixamento, agora assumem a 17ª posição.

A próxima partida do Empoli será na segunda-feira, às 14h30 (de Brasília), contra o Atalanta. O Fiorentina volta a campo na quinta-feira, às 16h, para enfrentar o Cukaricki Stankom, da Sérvia, pela Liga Conferência.