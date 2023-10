Em confronto direto contra o rebaixamento, Ponte Preta e Ituano empatam pela Série B

Nesta segunda-feira, Ponte Preta e Ituano empataram em 0 a 0, no Estádio Moisés Lucarelli, pelo encerramento da 33ª rodada da Série B. O resultado não é bom para as duas equipes, que brigam contra o rebaixamento e ficam próximas do Z4 faltando apenas cinco rodadas para o fim da competição.

Com o empate, a Ponte Preta termina a rodada na 16ª posição, com 35 pontos, apenas dois a mais que a Chapecoense, primeiro time no Z4. Já o Ituano é 14º, com 36 pontos.

Os dois times voltam a campo neste final de semana, pela 34ª rodada da Série B. Na sexta-feira, a Ponte enfrenta o Novorizontino, no Estádio Jorge de Biasi, às 21h30 (de Brasília). No sábado, o Ituano encara o Mirassol, no Novelli Junior, às 15h30.