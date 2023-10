Douglas Costa, ex-Grêmio, acerta saída de time dos Estados Unidos e está livre no mercado

"Hoje mais um capítulo da minha carreira se encerra. LA Galaxy e eu chegamos a um acordo para não estarmos mais juntos. Gostaria de agradecer aos meus companheiros de equipe, aos funcionários e a cada torcedor! Muito obrigado! LA estará sempre no meu coração! Vamos nos preparar para o novo capítulo... A história do DC continua", escreveu o jogador em seu Instagram.

Douglas Costa se transferiu para o LA Galaxy após temporada frustrante no Grêmio, que terminou 2021 com o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Pelo time americano, o jogador de 33 anos disputou 51 jogos e marcou oito gols e deu oito assistências.

Com passagens marcantes em gigantes europeus, como Juventus e Bayern de Munique, Douglas Costa entra na mira de times ao redor do mundo. No último ano foi especulado um possível retorno do jogador ao Tricolor Gaúcho. Além disso, o nome de Douglas ventilou nos bastidores do Flamengo nos últimos meses. O futebol árabe também surge como possível destino do atacante.