Diogo Soares conquista a prata no individual geral da ginástica artística no Pan-Americano

Antes juntos, os brasileiros venceram a medalha de bronze na disputa de equipes masculina. Além de Nory e Diogo Soares, o time contou com Bernardo Miranda, Patrick Sampaio e Yuri Guimarães, e somou 245.394 pontos. Arthur Nory, inclusive, foi o destaque do Brasil, somando 14.633 pontos, na prova do salto, que garantiu o pódio para o Brasil ao somar 14.633 na prova do salto.

Boxe: Keno Marley avança à semifinal e garante medalha

O Brasil tem uma medalha garantida no boxe masculino. Keno Marley venceu o colombiano Hurtado, por 5 a 0, em sua estreia. O atleta, agora, luta por uma vaga nas Olimpíadas de Paris de 2024.