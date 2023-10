Corinthians x RB Bragantino: veja informações e onde assistir ao jogo de volta da semifinal do Paulista sub-17

Quem avançar nessa eliminatória, enfrenta Palmeiras ou São Paulo na grande final do Campeonato Paulista da categoria. No primeiro Choque-Rei, as equipes empataram em 1 a 1.

Onde assistir: o confronto entre Corinthians e Red Bull Bragantino, pela semifinal do Paulista sub-17, terá transmissão do canal no Youtube da Federação Paulista.