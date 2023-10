Corinthians se reapresenta e inicia curta preparação para duelo com o Cuiabá

Os demais jogadores iniciaram o dia com ativações na academia e depois foram ao gramado para realizar o aquecimento. Já pensando no próximo confronto, o técnico Mano Menezes comandou um treino de enfrentamento em espaço reduzido.

Classificação e jogos Brasileirão

A última atividade do Timão antes do jogo acontecerá na manhã de amanhã (24). Em seguida, a delegação viajará para Cuiabá para o duelo na Arena Pantanal. O jogo está marcado para as 21h30 (de Brasília).

Quer saber tudo o que rola com o Corinthians sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.