Conselheiro do Palmeiras lista insatisfações com gestão Leila Pereira e reclama de retaliação a opositores

O clima político no Palmeiras efervesce. Na reunião do Conselho Deliberativo do clube na noite desta segunda-feira (23), a Mancha Verde, principal torcida organizada do Verdão, protestou contra a gestão da presidente Leila Pereira em frente à sede social ? com direito a pizzas e muitos cantos.

Na reunião do Conselho, alguns conselheiros opositores querem discutir a relação entre Palmeiras e a linha aérea adquirida por Leila, a Placar, que presta serviço ao Verdão na forma do avião utilizado pela equipe para viagens.

Além disso, medidas de retaliação da executiva ? como a suspensão no fornecimento de ingressos e a exclusão de consulados críticos à gestão ? e a polêmica entrevista coletiva também incomodam setores internos do Alviverde. Na sessão desta segunda, comandada por Alcyr Ramos, presidente do Conselho Deliberativo, alguns membros de oposição pediram a palavra.