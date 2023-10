Conmebol escala trio venezuelano para final da Sul-Americana entre Fortaleza e LDU

A Conmebol divulgou nesta segunda-feira a escala de arbitragem para a final da Copa Sul-Americana. Fortaleza e LDU se enfrentarão no próximo sábado (27), às 17 horas (de Brasília). O confronto acontecerá no estádio Domingo Burgueno Miguel, em Maldonado, no Uruguai.

O responsável por apitar a partida será o venezuelano Jesús Valenzuela, com os seus compatriotas Jorge Urrego e Túlio Moreno sendo os assistentes. Já o VAR será comandado pelo argentino Jorge Balino.