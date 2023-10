Com gol no final, Brasil vence Estados Unidos em estreia no Pan-Americano

A Seleção Brasileira estreou nos Jogos Pan-Americano de Santiago, no Chile, com uma vitória dura por 1 a 0 sobre os Estados Unidos. Apesar do domínio durante toda a partida, os brasileiros tiveram dificuldades para marcar e só abriram o placar no final do jogo, com um gol do zagueiro Miranda, do Vasco, no Estádio Playa Ancha, em Valparaíso.

Com a vitória, o Brasil assumiu a vice-liderança do Grupo B. A equipe está empatada com a Colômbia, com três pontos, mas fica atrás nos critérios de desempate. Na segunda rodada, a Seleção enfrenta os colombianos, na quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Estádio Sausalito, em Viña del Mar.

Os Estados Unidos ficaram com a terceira posição. O próximo compromisso dos norte-americanos será contra Honduras, às 15h de quinta-feira, também em Viña del Mar.