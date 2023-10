Com Arboleda e Luan, São Paulo inicia preparação para clássico contra o Palmeiras

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, após ganhar folga no último domingo. O elenco deu início à preparação para o clássico contra o Palmeiras, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As novidades da atividade tricolor ficaram por conta das presenças do zagueiro Arboleda, que sofreu um estiramento na posterior da coxa esquerda, e do volante Luan, fora dos últimos dois jogos por dores musculares. Ambos os atletas trabalharam no gramado com a preparação física.

Além deles, o lateral Moreira - cortado da disputa do Pan-Americano no Chile com a Seleção Brasileira sub-23 devido a um estiramento na posterior da coxa direita - também foi a campo, para uma corrida com a fisioterapia.